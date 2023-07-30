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البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار
سوق السعودية

"السعودي للاستثمار" يوصي بتوزيع 4% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بحصة 0.40 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023، بإجمالي 400 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح تبلغ مليار سهم.

وقال "الاستثمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.40 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

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وتكون الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 16 محرم 1445هـ الموافق 03 أغسطس 2023م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ارتفاع الأرباح الفصلية لـ" السعودي للاستثمار" 38.4% إلى 443.8 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع الأرباح الفصلية لـ" السعودي للاستثمار" 38.4% إلى 443.8 مليون ريال

وارتفع صافي ربح البنك السعودي للاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38.38% إلى 443.8 مليون ريال مقابل 320.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي .

وقال البنك إن إجمالي ربح العمليات في الربع الثاني بلغ 989.3 مليون ريال مقابل 772.5مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 28%.

كما بلغ صافي ربح البنك خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 852.7 مليون ريال مقابل 607.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 40.3%.

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