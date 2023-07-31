الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب له في 4 أشهر

تتجه أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في أربعة أشهر، مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية.

وبحلول الساعة 04:31 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1954.79 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1953.80 دولار للأونصة.

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وقال كبير محللي السوق في "سيتي إندك" سمات سيمبسون: "تشعر الأسواق بأنها متأكدة من تقييمها بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سينهي رفع أسعار الفائدة أو يقترب من إنهائها في ظل إشارة جميع تقارير التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف: "حقق ذلك تأثيرات إيجابية بالنسبة للذهب منذ تلقى دعما عند مستوى 1900 دولار تقريبا"، مشيراً إلى أن السوق ظلت في فترة من العام مرتبطة بحركة أسعار متقلبة وعائدات أقل استقرارا.

ومن المتوقع أن تنهي أسعار الذهب الشهر مرتفعة بنحو 1.8% عند أعلى مستوى لها منذ مارس/ آذار لأن التوقعات باحتمال أن تقترب أسعار الفائدة الأميركية من ذروتها وضعت الدولار على مسار ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين في يونيو/حزيران، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يقترب أكثر من إنهاء أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

كما عزز اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة من احتمال أن ينهي البنك أسرع وأطول سلسلة لرفع أسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من شراء الذهب الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عوائد.

ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية 6.5% لكنها انخفضت 0.5% خلال اليوم إلى 24.22 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.9% إلى 927.38 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1241.93 دولار للأونصة.