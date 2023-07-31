تباين توصيات 15 مؤسسة محلية وعالمية بشأن سهم "إس تي سي"
بنك جي بي مورغان يوصي بشراء السهم وترى السعرَ العادلَ عند 50 ريالا
تقوم 15 مؤسسةً مالية، محلية وعالمية، بتغطيةِ سهم الاتصالات السعودية "إس تي سي"، فيما أوصى 47% منهم بشراءِ السهم، وأوصي 47% منهم بالاحتفاظ. وأوصت 6% من المؤسسات بالبيع.
ويقف متوسط السعرِ المستهدف خلال 12 شهراً، عند 46.47 ريال للسهم.
ومن أبرز المؤسساتِ المالية التي تغطي سهم "إس تي سي" بنك جي بي مورغان والتي توصي بشراء السهم، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 50 ريالا، كذلك يوصي "HSBC" بالشراء، ويرى السعرَ العادلَ للسهم عند 50 ريالاً ، ويوصي "CitiBank" بالاحتفاظ، ويرى السعرَ العادلَ للسهم عند 42 ريالاً.
وبين بنوكِ الاستثمار المحلية التي تغطي السهم، ترى شركة الراجحي كابيتال أن السعرَ العادلَ عند 40 ريالاً، وتوصي بالاحتفاظ بالسهم، كذلك الرياض كابيتال توصي بالشراء، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 48 ريالاً.
أما بنك فاب، فيوصي بالشراء، ويرى السعر العادل للسهم عند 54 ريالاً.
كانت أرباح شركة "إس تي سي" في الربع الثاني من 2023 نمت 6% إلى 3 مليارات ريال، وأتت دون توقعات المحللين البالغة 3.3 مليار ريالا.
التوصيات لسهم "موبايلي"
وعلى مستوى قطاع الاتصالات السعودي، أوصى 75% من المحللين، بشراء سهم "موبايلي" بينما يوصي 25% منهم، بالاحتفاظ.
ويقف متوسطُ السعرِ المستهدف، خلال 12 شهراً، عند 50.33 ريالاً للسهم.
ومن أبرزُ المؤسساتِ المالية التي تغطي سهم "موبايلي" "غولدمان ساكس" التي توصي بشراء السهم، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 52 ريالا، كذلك "مورغان ستانلي" توصي بالشراء، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 59.1 ريالاً ، أما FAB يوصي بالاحتفاظ، ويرى السعرَ العادلَ للسهم عند 46 ريالاً.
البنوكِ السعودية
وعلى مستوى البنوك السعودية، أوصت "الراجحي كابيتال" بشراء بالسهم، وترى السعرَ العادلَ عند 46 ريالاً، كذلك "SNB Capital" توصي بالشراء، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 50 ريالاً.
أما الرياض كابيتال، فيوصي بالاحتفاظ، ويرى السعر العادل للسهم عند 43 ريالاً.
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