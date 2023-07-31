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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو

توقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يوليو/تموز، ما يدعم على الأرجح التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر/أيلول.

وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، لكنه بدا متجهاً لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

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وجاء هبوط المؤشر متأثراً بتراجع سهم هاينكن 4.8% بعد أن خفضت ثاني أكبر شركات تصنيع الجعة في العالم من حيث القيمة التوقعات لنمو أرباح عام 2023 بعد أن أدى تباطؤ اقتصادي في فيتنام إلى خفض أرباح النصف الأول بأكثر من المتوقع، وفق وكالة "رويترز".

هذه الدول تستبعد الدولار الأميركي من نظام مدفوعاتها اقتصاد اقتصاد هذه الدول تستبعد الدولار الأميركي من نظام مدفوعاتها

كما انخفض سهم "دياغيو وأنهاوزر-بوش إنبيفط للمشروبات الكحولية أكثر من 1% لكل منهما.

ومن المتوقع أن تظهر القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو، والمقرر صدورها الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، أن زيادة الأسعار تباطأت إلى 5.3% في يوليو تموز من 5.5% قبل عام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام وقف الزيادات في سبتمبر/أيلول، على الرغم من أن التضخم الأساسي يبدو أكثر ثباتاً مما كان يُعتقد سابقاً.

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