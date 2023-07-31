سوق السعودية
"فييرا كابيتال": سوق الأسهم السعودية تقدم أفضل الفرص في الأسواق الناشئة
أكد أن خطط السعودية لتقليل الاعتماد على النفط ستدعم سوق الأسهم
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قال صندوق "فييرا كابيتال" Fiera Capital الذي يدير أصولا بقيمة 165 مليار دولار، إن سوق الأسهم السعودية تقدم أفضل الفرص في الأسواق الناشئة إذا ما نظر المستثمرون لأبعد من النفط.
ويرى الصندوق أن خطط المملكة لتقليل الاعتماد على النفط ستدعم سوق الأسهم، مع استفادة الشركات من العقود الحكومية الضخمة، واستثمارات الشركات المحلية وطرح مزيد من الشركات في السوق.
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وأضاف Fiera Capital أن المؤشر القياسي لتداول ارتفع 12% هذا العام، متفوقا على المؤشرات الأخرى في الأسواق الناشئة، فيما ارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتأمين في "تداول" هذا العام بشكل واضح.
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يذكر أن صندوق Fiera Capital للأسواق الناشئة تفوق على 99% من نظرائه هذا العام، وهو منكشف على السوق السعودية بـ 20%.
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