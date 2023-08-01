أسعار الذهب تتراجع في ظل ارتفاع الدولار وترقب بيانات مهمة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأميركي، وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بحثاً عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1963.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4% لتصل إلى 1962.90 دولار للأونصة.

مادة اعلانية

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو/تموز على ارتفاع 2.3%، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، وفق وكالة "رويترز".

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% لتصل إلى 24.70 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1278.04 دولار.