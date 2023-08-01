تباين توصيات 14 مؤسسة محلية وعالمية بشأن أسهم "سابك للمغذيات"
53 % توصي بالاحتفاظ بالسهم و47% بالشراء
تقوم 14 مؤسسة مالية، محلية وعالمية، بتغطية سهم سابك للمغذيات الزراعية، ويوصي 47% منها بشراءِ السهم، بينما يوصي أكثر من 53% منها، بالاحتفاظ بالسهم.
ويقف متوسطُ السعرِ المستهدف، خلال 12 شهراً، عند 146.5 ريالاً للسهم.
ومن أبرز المؤسسات المالية العالمية التي تغطي سهم سابك للمغذيات الزراعية، بنك "HSBC" ويوصي بشراء السهم، ويرى السعرَ العادلَ للسهم عند 146.3ريالا، كذلك يوصي "غولدمان ساكس" بشراء السهم، ويرى السعر العادل للسهم عند 153 ريالاً. أما "جي بي مورغان" فيوصي بالاحتفاظ بالسهم، ويرى السعر العادل للسهم عند 121 ريالاً.
وأوصت جميع البنوك السعودية التي تغطي السهم بالاحتفاظ بالسهم.
وترى الرياض كابيتال السعر العادلَ عند 148 ريالاً، والراجحي كابيتال ترى السعرَ العادلَ عند 139 ريالاً، فيما ترى الأهلي كابيتال السعرَ العادلَ للسهم عند 143.8 ريالاً.
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