تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط نشاط المصانع في آسيا

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الثلاثاء، إذ أدت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع في آسيا وبعض نتائج الشركات المخيبة للآمال إلى توقف موجة صعود بالأسواق دفعت عدة مؤشرات إقليمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، وكان مؤشراً قطاعي التعدين والعقارات بين أبرز الخاسرين.

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وأظهرت استطلاعات أجرتها شركات خاصة انكماش نشاط المصانع الآسيوية في يوليو/تموز في إشارة لتأثير تباطؤ النمو العالمي وضعف الاقتصاد الصيني على التعافي الهش بالمنطقة، وفق "رويترز".

ومن المقرر في وقت لاحق اليوم صدور الاستطلاعات الخاصة بنشاط المصانع في منطقة اليورو.

وتراجع سهم "دي.إتش.إل" 3% بعدما أعلنت الشركة تهاوي أرباحها الفصلية مع تأثر الطلب الاستهلاكي وأسعار الشحن بارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة المستمرة.

وفي بريطانيا، زاد سهم HSBC بنسبة 2.1% بعدما رفع البنك أهداف الأداء الأساسية بينما ارتفع سهم "بي.بي" 2.2% بعدما رفعت شركة الطاقة العملاقة التوزيعات النقدية 10%.