تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجع الين الياباني مجدداً إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، في وقت يقيم فيه المتداولون الخطوات التي أعلنها البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما انخفض الدولار الأسترالي قبل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الخاص بأسعار الفائدة.

وخاض الين رحلة محفوفة بالمخاطر منذ يوم الجمعة عندما اتخذ بنك اليابان خطوة أخرى نحو تحول بطيء يبتعد به عن عقود من التحفيز النقدي الهائل، قائلا إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية لأجل عشر سنوات بعائد 1.0% في عمليات ذات عائد ثابت بدلاً من العائد السابق البالغ 0.5%.

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ولامست العملة اليابانية أدنى مستوى لها عند 142.80 ين للدولار. ووصلت في أحدث تداول إلى 142.66 ين مقابل الدولار بانخفاض 0.26%. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في تسع سنوات، مما دفع البنك المركزي إلى إجراء عمليات شراء إضافية للحد من ارتفاعه.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.059% إلى 101.93 نقطة مقتربا من ذروة جديدة في ثلاثة أسابيع. وتراجع المؤشر 1% في يوليو/تموز.

في الوقت نفسه، جرى تداول الجنيه الإسترليني آخر مرة عند 1.2827 دولار بانخفاض 0.08% خلال اليوم بعدما ارتفع 1.1% في يوليو/تموز.

وانخفض اليورو 0.06% إلى 1.0986 دولار بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.14% إلى 0.620 دولار.