تغطية طرح "ماربل ديزاين" في سوق "نمو" بـ 706%

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 600 ألف سهم عادي تمثل 10% من أسهم الشركة.

وقالت "يقين كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح بلغ 56 ريالا للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 705.57% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم 23 يوليو 2023، وحتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.

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وسوف تقوم شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة ماربل ديزاين في السوق الموازية "نمو".