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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

شركات "الرقائق" تقود الأسهم اليابانية إلى الارتفاع

حالة من الحماس لدى المستثمرين بفعل تراجع الين

طوكيو - رويترز
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ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحماس لدى المستثمرين بفعل تراجع الين، وتصدرت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الرقائق ذي الثقل، وكذلك سهم "تويوتا" التي أعلنت نمو أرباحها الفصلية إلى المثلين.

وارتفع المؤشر "نيكاي" 0.92% ليغلق عند 33476.58 نقطة، في حين زاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.64% إلى 2337.36 نقطة.

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ارتفعت الأسهم الأميركية أمس الاثنين في ختام شهر يوليو/تموز الذي شهد أداء قويا بفضل نتائج إيجابية لأعمال الشركات وآمال في تحقيق هبوط هادئ في ظل متانة الاقتصاد الأميركي.

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وانخفض الين لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مجدداً، بينما يدرس المستثمرون أحدث خطوات البنك المركزي الياباني لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد التي يتبناها.

وارتفع سهم تويوتا موتور 2.49%، متصدرا الرابحين على المؤشر توبكس بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات نمو أرباحها التشغيلية إلى المثلين تقريبا في الربع الأول. وصعد سهم سوني 1.24%.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 2.82%، مقدما أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وقفز سهم أدفانتست 4.02%.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية المدرجة ببورصة طوكيو البالغ عددها 33 مؤشراً إلا أربعة مؤشرات فقط.

وقطع مؤشر القطاع المصرفي موجة مكاسب استمرت ثلاث جلسات ليهبط 1.23% ويسجل أسوأ أداء من بين المؤشرات الفرعية.

وارتفع مؤشر شركات المرافق 3.29% ليسجل أفضل أداء من بين المؤشرات.

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