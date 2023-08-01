كبير الاستراتيجيين لدى "مورغان ستانلي" يتوقع استمرار ارتفاع أسواق الأسهم

توقع مايكل ويلسون Michael Wilson كبير إستراتيجيي الأسهم الأميركية لدى بنك مورغان ستانلي أن تلحق الأسهم الأميركية هذا العام بمكاسب عام 2019 حين ارتفع مؤشرS&P بنحو 29% على مدار العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب المؤشر هذا منذ مطلع السنة نحو 20%.

ويعد ويلسون أحد الاستراتيجيين القلائل الذين توقعوا تراجع الأسواق العام الماضي، وكان قبل هذه التوقعات من المتشائمين حيال عام 2023، وغيّر رأيه بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسهم الأميركية هذه السنة.

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وتسعر الأسواق احتمالية ضعيفة لمزيد من الرفع لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام مع توقعات بالبدء بتخفيضها في 2024.