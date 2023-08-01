اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت

كبير الاستراتيجيين لدى "مورغان ستانلي" يتوقع استمرار ارتفاع أسواق الأسهم

لتصل إلى مكاسب عام 2019

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقع مايكل ويلسون Michael Wilson كبير إستراتيجيي الأسهم الأميركية لدى بنك مورغان ستانلي أن تلحق الأسهم الأميركية هذا العام بمكاسب عام 2019 حين ارتفع مؤشرS&P بنحو 29% على مدار العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب المؤشر هذا منذ مطلع السنة نحو 20%.

ويعد ويلسون أحد الاستراتيجيين القلائل الذين توقعوا تراجع الأسواق العام الماضي، وكان قبل هذه التوقعات من المتشائمين حيال عام 2023، وغيّر رأيه بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسهم الأميركية هذه السنة.

مادة اعلانية

وتسعر الأسواق احتمالية ضعيفة لمزيد من الرفع لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام مع توقعات بالبدء بتخفيضها في 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تجاوب شعبي في مصر مع جدول القطع المنتظم للتيار الكهربائي تجاوب شعبي في مصر مع جدول القطع المنتظم للتيار الكهربائي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط