مؤشرا "ناسداك" و"S&P" يرتفعان للشهر الخامس وسط التفاؤل بنتائج الشركات

أغلقت الأسهم الأميركية في جلسة الاثنين على ارتفاع في نهاية شهر شهد أداء قويا وسط تفاؤل المستثمرين بأرباح الشركات والآمال المعقودة على قوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تفادي الركود.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على مكاسب شهرية، قبل أسبوع حافل سيشهد إعلان العديد من الشركات، مثل "أمازون" و"أبل"، تقارير أرباحها، بالإضافة إلى صدور بعض البيانات الاقتصادية الأخرى مثل تقرير الوظائف، وفق ما ذكرته "رويترز".

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 100.24 نقطة، أي 0.28%، مسجلا 35559.53 نقطة، في حين سجل مكاسب شهرية بنسبة 3.35% في يوليو 2023، وفي ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 6.73 نقطة، أي 0.15%، عند 4588.96 نقطة، وارتفع المؤشر بنسبة 3.11% في يوليو، مسجلا صعودا للشهر الخامس على التوالي.

وزاد المؤشر "ناسداك المجمع" 29.37 نقطة، أي 0.21%، إلى 14346.02 نقطة، في حين سجل المؤشر مكاسب للشهر الخامس على التوالي بعد ارتفاع بنسبة 4.05% في يوليو 2023.