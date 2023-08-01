صندوق الاستثمارات يستحوذ على حصة 23% في "مبكو" مقابل 630 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق "مبكو"، توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، لزيادة رأسمالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.70 مليون ريال.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، فإنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة من قبل الصندوق، بحيث تمثل ملكية الصندوق في رأسمال الشركة نحو 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة.

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ويلتزم صندوق الاستثمارات العامة بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.5 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

سيكتتب الصندوق في نحو 20 مليون سهم جديد سيتم إصدارها في الشركة، عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين.

وستخضع الزيادة في رأس المال للحصول على موافقات "هيئة السوق المالية" و"تداول" السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

كانت شركة "مبكو" قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في شركة "مبكو".