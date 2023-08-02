أسهم أوروبا تهبط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد خفض تصنيف أميركا

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين في ظل تكبدها خسائر واسعة النطاق مع عزوف المستثمرين عن الأصول المنطوية على مخاطر بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بشكل مفاجئ.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% ليلامس أدنى مستوى له منذ 18 يوليو/تموز ويواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي.

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وخفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها، وفق رويترز.

وأدى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية وتراجع عوائد السندات في منطقة اليورو.

كما ارتفع مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي إلى أعلى مستوى له في 9 أسابيع، مما يعكس قلق المستثمرين.

وتراجع المؤشر داكس الألماني عن مستويات مرتفعة قياسية بعد أن أدت بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في جميع أنحاء العالم إلى إثارة مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وتراجعت أسهم كل القطاعات تقريبا على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مع انخفاض أسهم شركات التجزئة 2.6% وهبوط أسهم شركات التعدين 2.7%.

أما مؤشر الطيران والدفاع فشكل نقطة مضيئة وارتفع 0.5% مدعوما بصعود سهم بي.إيه.إي سيستمز 6.4% بعد أن رفعت شركة الدفاع البريطانية توقعاتها لأرباح 2023.