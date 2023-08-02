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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

تصنيف "فيتش" لأميركا يهوي بالأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

مع ضغوط من بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريباً مع تصدر أسهم التكنولوجيا والسيارات الخسائر إذ فر المستثمرون على مستوى العالم من الأصول عالية المخاطر بعدما خفضت وكالة فيتش بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز.

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كان المؤشر تراجع بنحو 1% أمس الثلاثاء، وهو أسوأ يوم له منذ ما يقرب من شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي، بحسب وكالة "رويترز".

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وهوى سهم شركة "سيمنز هيلثنيرز" لصناعة الأجهزة الطبية الأميركية الألمانية 5.4% بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19.

وهبط سهم دار الأزياء الألمانية "هوغو بوس" 4.1% رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.

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