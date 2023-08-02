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اقتصاد الصين

عودة التداول على أسهم "إيفرجراند" الصينية بعد تعليقها لـ 16 شهراً

أكدت أن إعادة تداول أسهمها في البورصة ابتداء من يوم غد

دبي - العربية.نت
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ذكرت شركة إيفرغراند العقارية في الصين، أنه سيتم إعادة تداول أسهمها في البورصة ابتداء من يوم غد، بعد أن قامت باستيفاء شروط استئناف التداول على أسهمها بعد تعليقها لـ 16 شهرا.

وأكدت الشركة أنها تتوقع تحقيق إيرادات وأرباح مستمرة في الفترة المقبلة، وأن لديها أصولاً كافية تدعم استمرار عملياتها.

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وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيلها خسائر بـ 113 مليار دولار خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى ديون تقدر بـ 340 مليار دولار.

وتم تعليق التداول على أسهم "إيفرجراند" في مارس من العام الماضي.

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