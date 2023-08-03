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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع بعد بيانات أميركية

مع تعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو /تموز لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو/تموز المسجل في الجلسة الماضية.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1970.90 دولار، وفق "رويترز".

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وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات بعض المحللين بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ نحو ثلاثة أسابيع.

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