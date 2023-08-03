أسهم اليابان تنخفض على خطى وول ستريت بفعل ارتفاع عائدات السندات

تراجعت الأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، مقتفية أثر "وول ستريت" التي أغلقت، أمس الأربعاء، على انخفاض، إذ نال ارتفاع عائدات السندات في الولايات المتحدة واليابان من معنويات المستثمرين.

وهبط المؤشر نيكاي الياباني 1.68% ليغلق عند 32159.28 نقطة بعد أن تراجع 2.3% في أكبر خسائر يومية في الجلسة السابقة.

مادة اعلانية

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45% إلى 2268.35 قطة.

وصعد المؤشر نيكاي نحو 5% حتى اليوم الخميس، من أدنى مستوى له الذي سجله في يوليو/تموز.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات بعد ارتفاع عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات خلال الليل، مما دفع البنك المركزي الياباني إلى إجراء عملية شراء طارئة للسندات.

وواصل الين تراجعه بعد إعلان بنك اليابان عن عملية الشراء الطارئة، ليسجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 143.89 ين للدولار، مما حد من خسائر المؤشر نيكاي.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض الليلة الماضية مع هبوط مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك لليوم الثاني على التوالي بعد يوم من خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية.

وهوى سهم تي.دي.كيه 10.23% بعد أن خفضت شركة صناعة أجهزة الاستشعار التوقعات للعام بأكمله.

وبالمثل هبط سهم ياماها 14.57% على خلفية خفض صانعة الآلات الموسيقية توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم كاواساكي كيسن خالف الاتجاه وصعد 4.05% بعد أن أعلنت شركة الشحن التي تضم بين مساهميها صندوق استثمار عن إعادة شراء للأسهم في الجلسة السابقة.

وقفز أيضا سهم نظيرتها نيبون يوسن 7.24% لتتصدر المؤشر نيكاي بعد الإعلان عن إعادة شراء لما يبلغ 16.7% من الأسهم الحالية اليوم الخميس.