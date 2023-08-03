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الأسهم الأوروبية
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الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبية مع انخفاض أرباح الشركات وارتفاع عوائد السندات

بعد البيانات المخيبة للآمال قبل قرار "بنك إنجلترا" بشأن الفائدة

لندن - رويترز
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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، إذ نال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتقارير الأرباح المخيبة من المعنويات قبل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوعين.

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وقاد المؤشر داكس الألماني الخسائر في المنطقة، مع هبوط سهم إنفنيون 9% بعد أن توقعت الشركة المصنعة للرقائق انخفاضا في إيرادات الربع الرابع مع استمرار عدم وضوح الوضع في سوق أشباه الموصلات.

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وتراجع سهم مجموعة بورصة لندن 3.5% بعد أن أعلنت تقاريرها للنصف الأول.

فيما صعد سهم سوسيته جنرال، ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا،3%. وزاد سهم آي.إن.جي غروب، أكبر بنك هولندي، 1.4% بعد أن أعلن عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

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