هبوط مؤشرات وول ستريت بعد خفض "فيتش" التصنيف الائتماني لأميركا

أغلقت وول ستريت على انخفاض أمس الأربعاء، مع انخفاض المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع لليوم الثاني على التوالي، غداة خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض ستاندرد آند بورز 500 بواقع 63.27 نقطة أو 1.38 %إلى 4513.46، بينما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 332.09 نقطة أو 0.93 %إلى 35298.59.

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كما انخفض ناسداك المجمع 296.76 نقطة أو 2.08 %إلى 13987.15 نقطةوفقا لـ"رويترز".