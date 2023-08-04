أسهم أوروبا تستقر بعد موجة بيع استمرت 3 أيام

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام، إذ طغى أثر توقعات قوية من عملاق التجزئة أمازون وعدد من الشركات الأخرى على أثر مخاوف في الآونة الأخيرة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في قرابة شهر.

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وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت إذ طغى أثر التوقعات القوية من أمازون على أثر التوقعات السلبية من أبل، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية.

وارتفع سهم البنك الفرنسي كريدي أجريكول 4.2% إذ ساعدته نتائج قوية لنشاط التأمين والتمويل للمستهلكين على تسجيل أرباح فصلية إيجابية.

وقفز سهم البنك الإيطالي المملوك للدولة مونتي دي باشي دي سيينا 4.8% مع إعلان أرباح فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام.