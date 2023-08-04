الأسهم الإماراتية تواصل مكاسبها الأسبوعية بفضل قوة أرباح الشركات وأسعار النفط

واصل سوقا دبي وأبوظبي مكاسبهما الأسبوعية اليوم الجمعة بدعم من الأرباح القوية للشركات وأسعار النفط المرتفعة.

وتتجه أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، لتسجيل مكاسب للأسبوع السادس بعد أن تعهدت السعودية وروسيا، ثاني وثالث أكبر منتجي النفط الخام في العالم، بخفض الإنتاج في سبتمبر/أيلول.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول 43 سنتا إلى 85.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.8% على خلفية ارتفاع بأكثر من 3% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، وزيادة بـ 2% لسهم شركة إعمار العقارية.

لكن سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) تراجع 0.5% وكان من بين أكبر 3 خاسرين على المؤشر. وسجلت الشركة انخفاضا في الأرباح الفصلية.

فيما أنهى مؤشر أبوظبي التداولات دون تغير يذكر بعد التأرجح بين مكاسب وخسائر صغيرة.

وقفز سهم برجيل القابضة لخدمات الرعاية الصحية بأكثر من 10% خلال الجلسة لينهى التداولات مرتفعا 8.8% بعد الإعلان عن زيادة في أرباح الربع الثاني تجاوزت 51%.

كما صعد سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات 5.3% خلال التعاملات المبكرة مع قفزة لأرباح الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أمثال.

وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي مكاسب أسبوعية 0.3% و1.2% على الترتيب.