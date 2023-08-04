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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت ترتفع بعد بيانات الوظائف الأميركية

مؤشر داو جونز الصناعي يربح 14.24 نقطة

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بصورة أقل من المتوقع في يوليو/تموز، بينما غطت أرباح شركة أمازون التي جاءت أفضل من المتوقع على توقعات انخفاض مبيعات شركة أبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.24 نقطة أو 0.04% إلى 35230.13 نقطة.

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وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على ارتفاع 12.07 نقطة أو 0.27% عند 4513.96 نقطة، وفق رويترز.

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وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 66.24 نقطة أو 0.47% إلى 14025.96 نقطة عند الفتح.

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