وول ستريت ترتفع بعد بيانات الوظائف الأميركية

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بصورة أقل من المتوقع في يوليو/تموز، بينما غطت أرباح شركة أمازون التي جاءت أفضل من المتوقع على توقعات انخفاض مبيعات شركة أبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.24 نقطة أو 0.04% إلى 35230.13 نقطة.

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وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على ارتفاع 12.07 نقطة أو 0.27% عند 4513.96 نقطة، وفق رويترز.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 66.24 نقطة أو 0.47% إلى 14025.96 نقطة عند الفتح.