وول ستريت تغلق على تراجع طفيف مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على تراجع طفيف يوم الخميس، بعد جلسة تداول متقلبة بينما يعكف المستثمرون على تقييم ارتفاع جديد في عوائد سندات الخزانة.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.198% خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لتواصل صعودا بدأته أمس بعد خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

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ويترقب المستثمرون النتائج الفصلية لشركتي أبل وأمازون المزمع نشرها بعد إغلاق السوق، وفق وكالة رويترز.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.37 نقطة بما يعادل 0.27% ليغلق عند 4501.02 نقطة.

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 13.73 نقطة أو 0.11% إلى 13957.99 نقطة. وهبط المؤشر ​​داو جونز الصناعي 75.07 نقطة أو 0.21% إلى 35207.45 نقطة.