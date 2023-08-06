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أسمنت الشرقية
أسمنت الشرقية
سوق السعودية

"أسمنت الشرقية" تعلن توزيع 6% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.60 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية، "أسمنت الشرقية" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، بنسبة 6%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة التوزيعات 51.6 مليون ريال، موزعا على عدد 86 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.60 ريال.

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وأضافت أن تاريخ الأحقية يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأوضحت أن تاريخ التوزيع يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.

ارتفعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشرقية "أسمنت الشرقية" في النصف الأول من 2023، بنسبة 42.67% إلى 107 مليون ريال، مقابل أرباح 75 مليون ريال في النصف المقارن من 2022.

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