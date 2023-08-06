5 شركات فقط تشكل الغالبية العظمى لاستثمارات "وارين بافيت"

أعلنت مجموعة "بيركشير هاثاواي"، التابعة للملياردير الشهير، وارن بافيت، عن مكاسب تزيد عن 20 مليار دولار في استثمارات الأسهم للربع الثاني.

وقالت المجموعة إن حوالي 78% من إجمالي القيمة العادلة تركزت في 5 شركات فقط خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/تموز.

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وأبلغت المجموعة عن مكاسب غير محققة بلغت 26 مليار دولار تقريبًا من استثماراتها، وجاء جزء كبير من هذه المكاسب من حصتها الضخمة في "أبل". وعززت شركة التكنولوجيا رالي السوق في الربع الثاني، حيث قفز السهم بنسبة 18% تقريبًا، لتصل قيمة استثمارات الشركة في محفظة بافيت إلى 177.6 مليار دولار.

هذه هي الشركات الخمس التي ترتكز عليها محفظة بافيت الاستثمارية:

"أبل" بقيمة 177.6 مليار دولار

"بنك أوف أميركا" بقيمة 29.6 مليار دولار

"أميركان إكسبرس" بقيمة 26.4 مليار دولار

"كوكا-كولا" بقيمة 24.1 مليار دولار

"شيفرون" بقيمة 19.4 مليار دولار

انخفضت أسهم شركة "شيفرون" بأكثر من 11% هذا العام، مقارنة بمكاسب بلغت 17% لمؤشر S&P 500.

وتبقى أسهم كل من "كوكا-كولا" و"أميركان إكسبرس" و"بنك أوف أميركا" من أكبر رهانات المجموعة منذ فترة طويلة.