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الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يصعد مع تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية

قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد بيانات أظهرت نمواً أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلباً على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأونصة، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في 3 أسابيع سجله في الجلسة السابقة، وفق وكالة "رويترز"

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1977.20 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر/تشرين الثاني بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة وكشف أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو/تموز.

وتعزز الأدلة الجديدة على أن سوق العمل تتباطأ التصور بأن أحدث رفع للفائدة في البنك المركزي الأميركي قد يكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.57 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 0.2% إلى 923.75 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1262.31 دولار للأونصة.

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