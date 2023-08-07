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بورصة فرانكفورت (رويترز) ألمانيا الأسهم الأوروبية
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

المؤشرات الأوروبية تغلق على ارتفاع مدعومة بصعود أسهم قطاع الدفاع

مؤشر الفضاء والدفاع سجل مستوى قياسيا مرتفعا 1.0%

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم حول العالم هذا الأسبوع والتي ستحدد توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، كما صعدت أسهم قطاع الصناعات الدفاعية إلى مستويات قياسية وسط تزايد الغموض الجيوسياسي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% قبيل صدور بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي من المرجح أن تحدد إلى أي مدى يمكن أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

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وسجل مؤشر الفضاء والدفاع مستوى قياسيا مرتفعا 1.0% مع صعود سهم شركة "ليوناردو" 3.1% وسهم شركة "ميلروز" 2.6%، وفق "رويترز".

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وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1%، بينما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.1%.

وتراجع مؤشر داكس الألماني متأثرا بانخفاض أسهم شركة "سيمنز" 6.1%.

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