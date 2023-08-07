"نيكاي" يغلق مرتفعاً مدعوماً بأرباح الشركات

عكس المؤشر "نيكاي" الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع تغيير المستثمرين نظرتهم بعد تسجيل الشركات المحلية أرباحا قوية، وارتفع سهم شركة أستيلاس للأدوية بعد حصول عقار تنتجه على موافقة الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.19% ليغلق عند 32254.56 نقطة، بعدما تراجع في مستهل الجلسة مقتفياً الخسائر التي اختتمت بها وول ستريت تداولات الأسبوع الماضي. وكان المؤشر نيكاي تراجع 0.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 12 يوليو/تموز في وقت سابق من الجلسة.

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وأوقف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضا الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.41% عند 2283.93%.

وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة دايوا سيكيوريتيز "اقتفت السوق الانخفاضات في الأسواق الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يكن المستثمرون يراهنون بشكل كبير على الأسهم بسبب شكوكهم تجاه وضع عائدات السندات الحكومية اليابانية".

وأضاف أنه مع ذلك ارتفعت معنويات المستثمرين بعد تحسن أرباح أسهم الشركات اليابانية.

وكان المستثمرون في اليابان يبحثون عن القيمة العادلة للسندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بعدما فاجأ بنك اليابان السوق بوضع سقف فعلي لعائد السندات عند 1% الشهر الماضي.

وقفز سهم أستيلاس فارما اليابانية للأدوية 10.05% ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي بعدما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميريكية على عقار تنتجه الشركة،وارتفع سهم نظيرتها دايتشي سانكيو 1.95%.

وصعد سهم شركة "كيه.دي.دي.آي" للاتصالات 1.06% وصانعة المعدات الطبية ترومو 1.28%.

وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر نيكي، إذ تراجع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.04% و1.64% على الترتيب.