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زراعة الجوف الزراعية
مزرعة لشركة "الجوف الزراعية"
سوق السعودية

انخفاض أرباح "الجوف الزراعية" الفصلية بنسبة 31%

حققت نحو 4.7 مليون ريال في الربع الثاني

دبي - العربية.نت
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انخفضت أرباح شركة "الجوف" الزراعية بعد الزكاة والضرائب عن الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 31.23% إلى 4.695 مليون ريال، مقابل 6.827 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أرباح الربع الحالي انخفضت بنسبة 76.61%، مقارنة مع الربع السابق، حيث حققت الشركة أرباحاً بنحو 20 مليون ريال.

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وعزت الشركة السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2023 بالمقارنة مع صافي ربح الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات، وكذلك زيادة مصروفات البيع والتوزيع، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية، وانخفاض الايرادات الأخرى، وذلك بالرغم من انخفاض مصروف الزكاة.

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