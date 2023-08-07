تراجع معظم أسوق الأسهم الخليجية وارتفاع البورصة المصرية
سهم أرامكو يرتفع 1.1% بعد إعلان النتائج الفصلية
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الاثنين متأثرة بتراجع أسعار النفط والأسهم العالمية، في حين واصل المؤشر المصري مكاسبه.
وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد ارتفاعها لفترة طويلة، لكنها حافظت على قوتها مدعومة بتعهد السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.
وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.7%، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، بينما ارتفع سهم شركة "أرامكو" 1.1% بعد إعلان النتائج الفصلية عن الربع الثاني 2023، وفق ما نقلته "رويترز".
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4%، مدعوما بصعود سهم شركة "كيو القابضة" 14.6%.
وتراجع مؤشر قطر 0.2% متأثرا بانخفاض سهم شركة "قطر للبتروكيماويات" 1.5%.
وهبط مؤشر دبي 0.1% مع تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" 2.1%.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.8% مدعوما بصعود معظم الأسهم بما في ذلك سهم شركة "بلتون المالية" القابضة الذي صعد 5.9%.
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