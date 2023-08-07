سهم "بيركشاير هاثاواي" يسجل مكاسب قوية بدعم من أرباح فصلية قياسية

سجلت مجموعة "بيركشاير هاثاواي" الأميركية، أرباحا تشغيلية فصلية قياسية في الربع الثاني بدعم من ارتفاع إيراداتها في قطاع التأمين.

وسجلت الأرباح التشغيلية الفصلية ارتفاعا 6.6% لتتجاوز 10 مليارات دولار.

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وذكرت الشركة أنها تحتفظ برصيد نقدي يصل إلى 150 مليار دولار.

وارتفع سهم الشركة في بداية تعاملات اليوم بأكثر من 2% ليقترب من تسجيل أعلى إغلاق له على الإطلاق.