وول ستريت
سهم "بيركشاير هاثاواي" يسجل مكاسب قوية بدعم من أرباح فصلية قياسية
سهم الشركة ارتفع بأكثر من 2% ليقترب من تسجيل أعلى إغلاق له على الإطلاق
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سجلت مجموعة "بيركشاير هاثاواي" الأميركية، أرباحا تشغيلية فصلية قياسية في الربع الثاني بدعم من ارتفاع إيراداتها في قطاع التأمين.
وسجلت الأرباح التشغيلية الفصلية ارتفاعا 6.6% لتتجاوز 10 مليارات دولار.
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وذكرت الشركة أنها تحتفظ برصيد نقدي يصل إلى 150 مليار دولار.
وارتفع سهم الشركة في بداية تعاملات اليوم بأكثر من 2% ليقترب من تسجيل أعلى إغلاق له على الإطلاق.
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