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وول ستريت

سهم "بيركشاير هاثاواي" يسجل مكاسب قوية بدعم من أرباح فصلية قياسية

سهم الشركة ارتفع بأكثر من 2% ليقترب من تسجيل أعلى إغلاق له على الإطلاق

دبي - العربية.نت
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سجلت مجموعة "بيركشاير هاثاواي" الأميركية، أرباحا تشغيلية فصلية قياسية في الربع الثاني بدعم من ارتفاع إيراداتها في قطاع التأمين.

وسجلت الأرباح التشغيلية الفصلية ارتفاعا 6.6% لتتجاوز 10 مليارات دولار.

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وذكرت الشركة أنها تحتفظ برصيد نقدي يصل إلى 150 مليار دولار.

وارتفع سهم الشركة في بداية تعاملات اليوم بأكثر من 2% ليقترب من تسجيل أعلى إغلاق له على الإطلاق.

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