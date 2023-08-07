وول ستريت
وول ستريت ترتفع مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأميركي
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يرتفع 0.30%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، بعد أسبوع متقلب، إذ يترقب المستثمرون تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع وربما يمثل اختبارا لتعافي السوق القوي هذا العام.
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 59.98 نقطة أو 0.17% إلى 35125.60 نقطة.
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كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.55 نقطة أو 0.30% إلى 4491.58 نقطة، وفق رويترز.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 63.22 نقطة أو 0.45% إلى 13972.45 نقطة.
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