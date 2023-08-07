عملات مشفرة
"باي بال" تطلق عملة مستقرة لتعزيز الاعتماد على العملات المشفرة
العملة ستتاح تدريجيا لعملاء الشركة في الولايات المتحدة
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أطلقت شركة باي بال للمعاملات المالية اليوم الاثنين عملة مستقرة بالدولار في محاولة لتعزيز الاعتماد على العملات الرقمية في المدفوعات والتحويلات.
وقالت الشركة إن العملة المستقرة مدعومة بإيداعات دولارية وسندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل وستصدرها شركة "باكسوس تراست".
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ارتفعت أسهم "باي بال" 1.4% إلى 63.66 دولار، وفق "رويترز".
والعملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة للحماية من التقلبات الشديدة التي تجعل من الصعب استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات أو كمخزن للقيمة.
وقالت "باي بال" إن العملة المستقرة ستتاح تدريجيا لعملاء الشركة في الولايات المتحدة.
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