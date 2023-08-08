أسهم "ماربل ديزاين" تقفز 30% في أولى تداولاتها بسوق "نمو"

قفزت أسهم "ماربل ديزاين" بنسبة 30% في أول تداول لها بالسوق الموازية "نمو" اليوم الثلاثاء، ليصل سعر السهم إلى 72.8 ريال.

واستقبل سوق "نمو" إدراج وبدء تداول أسهم شركة" ماربل ديزاين"، بعد طرح 600 ألف سهم، تمثل 10% من أسهمها للاكتتاب العام بسعر 56 ريالاً للسهم.

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وبلغت نسبة التغطية أكثر من 700% من إجمالي الأسهم المطروحة.

واستمرت فترة الطرح من يوم 23 يوليو 2023، وحتى يوم الخميس 27 يوليو 2023.