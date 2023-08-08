ارتفاع أرباح "الموارد للقوى البشرية" 19% إلى 22.5 مليون ريال بالربع الثاني

أظهرت النتائج الأولية لشركة "الموارد للقوى البشرية" ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 19.35% خلال الربع الثاني من 2023 إلى 22.45 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.81 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1.31% في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بـ 22.16 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع بشكل إساسى إلى زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 31%، حيث ارتفعت إيرادات قطاعي الأعمال بنسبة 33%.

وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 40.5% إلى نحو 44.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في النصف الأول من 2023، مقارنة بنحو 31.75 مليون ريال في النصف الأول من 2022.