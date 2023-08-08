الذهب يسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

سجل الذهب أدنى مستوى له في 4 أسابيع، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار والبيانات الصينية المتعلقة بحجم التجارة والتي جاءت أقل من المتوقع، كما ساهم الحذر الذي يسبق صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع في ضعف إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1928.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 11 يوليو/تموز، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4% إلى 1963.00 دولار.

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وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها يوم الخميس فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/أيلول، وفق "رويترز"

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ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% عند 22.95 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 1.5% إلى 905.78 دولار. وانخفض البلاديوم أيضا 2.3% إلى 1211.96 دولار.