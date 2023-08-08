سوق الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها على تراجع

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع، على الرغم من المكاسب التي كان يحققها خلال الجلسة.

وكان مؤشر السوق السعودية يحاول إنهاء سلسلة تراجعات امتدت لثماني جلسات، مع استمرار إعلان الشركات عن نتائج الأعمال الفصلية، وعمليات جني الأرباح داخل السوق.

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وانخفض مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" 27 نقطة أو 0.25% ليصل إلى 11244 نقطة.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 6.4 مليار ريال عبر تداول 220 مليون سهم.

سجلت أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 102 شركات من إجمالي 228 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (سينومي ريتيل، الصناعات الكهربائية، تكافل الراجحي، وملاذ للتأمين) بنسب تراوحت بين 9.99% إلى 5.65%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (التطويرية الغذائية، ودلة الصحية، والمواساة، والعالمية، وساكو) بنسبة تراوحت بين 9.9% إلى 6%.

وتصدر سهم "أرامكو" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية والقيمة بحجم 26.5 مليون سهم، بقيمة 884 مليون ريال.