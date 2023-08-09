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تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس) - أرشيفية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تنتعش بعد تخفيف إيطاليا موقفها بشأن ضريبة البنوك

صعود أسهم "إنتيسا سان باولو" و"بانكو بي.بي.إم" و"يوني كريديت"

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1%، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع.

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وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.4%، إثر هبوطه 3.5 %، في الجلسة الماضية وذلك بعدما وضعت الحكومة الإيطالية سقفا للضريبة الجديدة نسبته 0.1 % من إجمالي الأصول المصرفية، وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك قد أثار موجة بيع واسعة وفقا لـ"رويترز".

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وارتفعت أسهم بنوك إيطالية مثل "إنتيسا سان باولو" و"بانكو بي.بي.إم" و"يوني كريديت" بما بين 1.7 و2.5 %.

ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو تموز في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في إنعاش الطلب.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.5%، مواصلا مكاسبه من جلسة أمس، حينما قفز لمستوى قياسي بعدما قالت شركة الأدوية الدنمركية إن عقارها لعلاج السمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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