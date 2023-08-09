أسواق الخليج تغلق على تباين بفعل مخاطر الانكماش المالي في الصين

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الصين انزلقت إلى الانكماش المالي في يوليو/ تموز، في إشارة سلبية لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين في الصين 0.3% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، وهو أول انخفاض منذ فبراير/ شباط 2021، على الرغم من أنه أفضل قليلا من توقعات بتراجعها 0.4%. كما انخفضت أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي.

مادة اعلانية

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي 0.2% متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 0.6%، وفق "رويترز".

وقال رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إكس.إس دوت كوم" أحمد نجم، إن سوق دبي تشهد تقلبات مع اهتمام المتعاملين بالتطورات الاقتصادية في الصين.

وأضاف: "في الوقت نفسه، تظل ظروف الأعمال قوية في دبي ويمكن أن تساعد في إبقاء السوق على مسار إيجابي على الرغم من بعض التعرض لتصحيحات الأسعار".

وفي السعودية، عوض المؤشر الرئيسي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.4% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.4%.

وسجل النفط ارتفاعات جديدة، إذ لامس خام برنت أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان في ظل شح المعروض بسبب تخفيض السعودية وروسيا الإنتاج. وبدد ذلك المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين وتقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.4%، فيما ارتفع المؤشر القطري 0.3% مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.1% على الرغم من الإبلاغ عن انخفاض أرباح النصف الأول من العام.

وقال نجم إن البورصة القطرية انتعشت إلى حد ما بعد بعض التصحيحات السعرية، مضيفا أنها مع ذلك قد تظل معرضة لخسائر جديدة على المدى القصير.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.1%.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في يوليو/ تموز بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في يونيو/ حزيران مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.