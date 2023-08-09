مؤشر "نيكاي" يقطع سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات

قطع المؤشر "نيكاي" الياباني مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية اليوم الأربعاء مع تراجع سهمي سوفت بنك جروب ودايكن إندستريز وتزايد الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.53% ليغلق عند 32204.33 نقطة كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40% إلى 2282.57 نقطة.

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وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت منخفضة، أمس الثلاثاء، متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك وهو ما جدد المخاوف حيال أوضاع البنوك والاقتصاد في الولايات المتحدة.

وقال الخبير الاستراتيجي في "ريسونا هولدنغز" شياكي هيروكاني "تأثرت السوق اليابانية بتراجع الأسهم الأميركية لكن الخسائر كانت محدودة إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم بعد انخفاضها".

وأضاف "توخى المستثمرون الحذر أيضا قبل صدور بيانات التضخم الأميركية".

ومن المقرر صدور تقرير التضخم الأميركي غداً الخميس.

وهوى سهم دايكن إندستريز 11.39% متصدراً الخاسرين على المؤشر نيكي رغم تسجيل الشركة المصنعة لأجهزة تكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 13.8% في صافي أرباح الربع الأول.

وانخفض سهم سوفت بنك غروب 3.13% بعد أن سجلت شركة الاستثمارات خسارة مفاجئة.

وخسر سهم نيكون 11.16% بعد أن سجلت الشركة المصنعة للكاميرات انخفاضاً في صافي أرباح الربع الأول وخفضت توقعاتها النصف سنوية.