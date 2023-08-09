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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

هبوط مؤشرات وول ستريت مع ترقب بيانات التضخم الأميركي

المؤشر ناسداك المجمع ينخفض 1.03% إلى 13741 نقطة

دبي - العربية.نت
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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في اليوم الأربعاء بعد جلسة شهدت عزوفا عن المخاطرة جراء خفض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف بعض البنوك، فيما يتجه التركيز الآن إلى تقرير التضخم الذي يصدر غدا الخميس.

وانخفض المؤشر ​داو جونز الصناعي 191.8 نقطة أو 0.54% إلى 35122 نقطة.

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كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28 نقطة أو 0.63% إلى 4470 نقطة، وفق وكالة "رويترز".

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 142 نقطة أو 1.03% إلى 13741 نقطة.

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