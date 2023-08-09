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"Abrdn" البريطانية تسجل تدفقات خارجة بـ6.6 مليار دولار في النصف الأول

تراجع أسهم الشركة بأكثر من 6%

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة استثمار وإدارة الأصول "abrdn" البريطانية، تدفقات خارجة بـ 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

جاءت هذه الأرقام ضعف توقعات المحللين، ما أدى إلى تراجعات بأسهم الشركة بأكثر من 6%.

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وكانت قد تراجعت الأصول تحت إدارة "أباردين" بأقل من 1% إلى نحو 633 مليار دولار العام الماضي.

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في محاولة للسيطرة على التدفقات الخارجة قامت الشركة بإعادة هيكلة وتبسيط أعمالها مؤخراً.

كما قامت بدمج صندوق Global Absolute Return Strategies التابع للشركة مع صندوق آخر بعد خسارة أكثر من 90% من أصوله، التي بلغت ذروتها في 2016 عند أكثر من 34 مليار دولار.

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