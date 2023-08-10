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الذهب والدولار (iStock)
الذهب والدولار
سعر الذهب

أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

البيانات ستحدد مسار أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في شهر اليوم الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارا للأونصة بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينتش، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو/تموز الذي سجله أمس الأربعاء، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1950.80 دولار.

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ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش تسارعا طفيفاً في التضخم في يوليو/تموز، وفق "رويترز".

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وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3% إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1238.63 دولار.

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