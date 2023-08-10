تباين أداء بورصات الخليج قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج خلال تعاملات اليوم الخميس، قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتترقب السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو/تموز المقرر أن تصدرها الولايات المتحدة اليوم والتي من شأنها أن تقدم دلالات على السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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وارتفع مؤشر سوق السعودية 0.7% ويتجه لزيادة مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بصعود سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.1%، وفقاً لوكالة "رويترز".

كما زاد سهم شركة "ريدان" الغذائية بأكثر من 5% ليصبح أكثر أسهم المؤشر ربحا بعد أن حققت أرباحا ربع سنوية.

وصعد المؤشر القطري 0.2% مدعوما بزيادة سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات1%.

وعوض النفط، الذي يقوم عليه اقتصاد الخليج، خسائره الطفيفة المبكرة اليوم وارتفع إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مع تأثر السوق بمخاوف شح الإمدادات والطلب على الوقود قبل صدور بيانات التضخم الأميركية.

وتراجع مؤشر دبي 0.7% متأثراً بهبوط سهم إعمار العقارية 1.7% بعدما أعلنت الشركة انخفاض صافي أرباحها في الربع الثاني بنسبة 15% تقريباً.

كما هبط سهم شركة "أرامكس" للخدمات اللوجستية 2.7% مع انخفاض أرباحها للربع الثاني. وانخفض مؤشر أبوظبي 0.3%.