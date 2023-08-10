12 مؤسسة محلية وعالمية توصي بشراء أسهم "إعمار العقارية"

أوصت 12 مؤسسة مالية، محلية وعالمية، تقوم بتغطية سهم إعمار العقارية، بشراء السهم فيما لا توصي أي منها بالاحتفاظ أو بالبيع.

ويقف متوسط السعر المستهدف، خلال 12 شهراً، عند 7.52 درهم للسهم.

مادة اعلانية

ومن أبرز المؤسسات المالية العالمية التي تغطي سهم إعمار العقارية، بنك "غولدمان ساكس"، ويوصي بشراء السهم، ويرى السعرَ العادلَ للسهم عند 7.99 درهم، كذلك "HSBC" يوصي بالشراء، ويستهدف 7.6 درهم، أيضاً.

ويوصي "جي بي مورغان" بالشراء، ويستهدف 7.27 درهم للسهم.

ومن بين المؤسسات المحلية التي تغطي السهم بنك أبوظبي الأول- " FAB ويرى السعرَ العادلَ عند 7.3 درهم، ويوصي بالشراء، كذلك أرقام كابيتال وكامكو توصيان بالشراء، وتستهدف أرقام كابيتال سعر 9.26 دراهم، وتستهدف كامكو سعر 7.85 درهم.

وعلى مستوى سهم إعمار للتطوير، أوصت 82% من المؤسسات بشراء السهم، و9% أوصت بالاحتفاظ، وأوصت 9% منها بالبيع، وذلك من إجمالي 10 مؤسسات مالية، محلية وعالمية، تقومُ بتغطيةِ سهم إعمار للتطوير.

ويقف متوسط السعرِ المستهدف، خلال 12 شهراً، عند 7.49 درهم للسهم.