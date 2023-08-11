الذهب قرب أدنى مستوى في شهر بفعل قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة متجاهلة بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يواصل المعدن النفيس طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.03% إلى 1913.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:39 بتوقيت غرينتش، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 1948.80 دولار.

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وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو/تموز، مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1.3% هذا الأسبوع، فيما يتجه مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.72 دولار للأوقية والبلاتين 0.6% إلى 912.04 دولار، ومع ذلك يتجهان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1290.43 دولار متطلعا إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو/حزيران.