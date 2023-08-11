صعود الأسهم في دبي مع ارتفاع النفط.. وبورصة أبوظبي تنخفض

ارتفعت سوق الأسهم في دبي، اليوم الجمعة، مع ارتفاع أسعار النفط بفضل التوقعات المتفائلة لنمو الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة، بينما تأثر مؤشر بورصة أبوظبي بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من احتمال انخفاض المخزونات العالمية بشكل حاد خلال الفترة المتبقية من 2023 بعدما قالت "أوبك" أمس إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، وفق "رويترز".

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وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 % إلى 86.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:06 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر دبي 0.4% إلى 4064 نقطة بعد هبوطه في أربع جلسات متتالية. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، أكثر من 3% بينما زاد سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية 2% بعد إعلان نتائجها في الربع الثاني من العام.

وصعد سهم إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في دبي، أكثر من 0.7% بعدما أعلنت الشركة نتائج الربع الثاني من العام.

وهبط المؤشر 0.5% خلال الأسبوع.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.3% إلى 9880 نقطة متراجعا لثالث جلسة على التوالي وذلك تحت وطأة هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 1.1% ونزول سهم ألفا ظبي القابضة 1.6%.