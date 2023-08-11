"وول ستريت"‭ ‬تغلق مستقرة وتتخلى عن معظم مكاسبها بعد بيانات التضخم

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت دون تغير يذكر الخميس، وتخلت عن معظم المكاسب المبكرة بعد صدور بيانات التضخم وذلك في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق تجاه آفاق الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد وما إذا كان هناك فرصة أكبر للأسهم للارتفاع.

وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم والتضخم الأساسي 0.2% في يوليو/تموز، مع تسجيل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بلغ 3.2 % والتضخم الأساسي 4.7%، وفق "رويترز".

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وخلال الساعة الأولى من التداول، ارتفعت المؤشرات القياسية الثلاثة بأكثر من 1% إذ راهن المتداولون على توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن التشديد النقدي في عام 2023 وأن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

وبدأت أسعار الأسهم في التراجع في أواخر الفترة الصباحية وظلت متأرجحة بقدر كبير في فترة ما بعد الظهر.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.34 نقطة أو 0.03% ليغلق عند 4469.05 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 16.39 نقطة أو 0.12% إلى 13739.06.

وزاد مؤشر ​​داو جونز الصناعي 50.28 نقطة أو 0.15% إلى 35173.64 نقطة.